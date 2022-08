Namorada de Claudia Rodrigues sobre melhora da atriz: “O amor cura”

- Publicidade -

Claudia Rodrigues foi hospitalizada mais uma vez para realizar uma bateria de exames. A internação aconteceu no dia 1º de agosto no Hospital Albert Einstein em São Paulo. A humorista fez uma ressonância magnética do crânio e da coluna e já recebeu alta hospitalar.

Cláudia apresenta sequelas da esclerose múltipla, doença autoimune que atinge o sistema nervoso, com a qual a atriz foi diagnosticada em 2006.

De volta ao Rio de Janeiro, recebeu a notícia de que está apresentando melhoras no quadro. A namorada da famosa, Adriane Bonato, acredita que a evolução positiva está sendo impulsionada pelo relacionamento.

Metrópoles