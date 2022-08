NA TOCA DO LEÃO: Força Tarefa de Segurança no Acre busca armas do crime organizado na casa de “Leão”

- Publicidade -

A Força-Tarefa de Segurança Pública no Acre (FTSP-AC) cumpriu, na manhã do sábado (05), dois mandados de busca e apreensão objetivando apreender armas do crime organizado que supostamente estariam sob o poder de um membro de uma facção criminosa identificado pelo apelido de “Leão“, morador do bairro Esperança.

De acordo com informações, a Força Tarefa composta por policiais civis, militares e federais teria recebido relatório da Inteligência da Polícia Militar que apontava o armazenamento de armas na casa de um traficante, e que essas armas pertenciam a uma facção criminosa, da qual o traficante, conhecido por “Leão” é integrante.

No total, 16 policiais participaram do cumprimento de dois mandados de busca e apreensão na casa de Leão.

De acordo com o apurado pela reportagem, no local não foram encontradas armas, mas foi apreendida uma cédula de 420,00 que não existe, sendo uma sátira.

Na nota aparecem estampados os desenhos de maconha e bicho preguiça de um lado e no outro a Efígie da República soltando fumaça pela boca.

A nota, apesar de não ser falsificada porque não existe, foi apreendida.

Além da nota foi preso o traficante Leão e outra pessoa que não foi identificada.

Segundo a Polícia Federal, as duas pessoas presas foram indiciadas por integrar organização criminosa armada.

O significado da nota 420 que simboliza a maconha

A origem do 420 remete ao ano de 1971, quando passou a ser usado como uma senha por estudantes de ensino médio de San Rafael, no estado americano da Califórnia.

O encontro no 20 de abril (que em inglês é escrito na forma 4/20, em função do mês 4 e do dia 20) ocorre há vários anos.

No outono de 1971, cinco adolescentes encontraram um mapa desenhado a mão que supostamente mostrava a localização de uma plantação de maconha em Point Reyes, próximo a San Francisco.

Eles resolveram encontrar o “tesouro” e marcaram de se reunir para a expedição as 4h20 da tarde. Nunca encontraram a plantação, mas a hora do encontro não seria mais esquecida.