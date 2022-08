Na “Resex Chico Mendes” pesquisadores fazem escavações em novos geoglifos descobertos

- Publicidade -

Um agricultor acreano descobriu quatro novos sítios arqueológicos dentro da Reserva Extrativista Chico Mendes (Resex), no município de Xapuri, interior do estado. As informações da nova descoberta foram divulgadas pelo Centro de Arqueologia e Antropologia Indígena da Amazônia Ocidental (Caainam) da Universidade Federal do Acre (Ufac) na última quarta-feira, 24.

Os pesquisadores e estudiosos do Acre encerraram a primeira etapa de escavação nos novos geoglifos na última terça-feira, 23.

“Como passava muitas reportagens sobre esses sítios, o dono da terra, seu Pedrinho, achava que existia um ali. Então, entrou em contato com os ICMbios, que me procuraram, me avisaram que, talvez, existisse um geoglifo na terra deles. Fomos para lá, identificamos esse sítio, explicamos para ele quais as hipóteses. Um tempo depois, disse que tinha achado mais dois dentro da floresta com as mesmas características”, explicou a pesquisadora doutora em arqueologia e pré-história, Ivandra Rampanelli.

O trabalho de escavação, coordenada pela pesquisadora, foi iniciado no último dia 8. Segundo Ivandra, a equipe vai dar continuidade nessas escavações nos sítios, provavelmente, ano que vem porque ainda há muito a se estudar.

Os trabalhos de escavação eram para ter iniciado em 2020, quando os monumentos foram descobertos, contudo, devido à pandemia, a ida da equipe foi adiada para agosto deste ano. “A gente escavou umas trincheiras de, mais ou menos, 11 metros de cumprimento, com dois metros de largura e a profundidade, em média, seria de 70 a 80 centímetros”, disse Ivandra.

Descobertas

Além dos novos geoglifos, os pesquisadores encontraram fragmentos de cerâmica, sementes e carvão a partir de 10 centímetros de profundidade. A equipe acredita que esses monumentos têm cerca de 2 mil anos e ficam a menos de mil metros de fontes de água. “O povo do passado tentou construir um sítio arqueológico seja de moradia ou de duração, ainda temos dúvidas sobre qual realmente a função dele, sempre próximo à água para facilitar a vida deles”, destacou Ivandra.