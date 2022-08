Na Praia homenageia Marília Mendonça em data que ela tocaria no evento

- Publicidade -

A noite de sábado (13/8) começou cheia de emoção no Na Praia. O evento aproveitou o show de Maiara & Maraisa para fazer uma homenagem à cantora Marília Mendonça, que morreu em novembro de 2021 em um acidente de avião.

Antes da dupla subir ao palco, stories da rainha da sofrência com agradecimentos ao evento e a Brasília foram exibidos no telão. Marília elogiou a organização e iniciativas do Na Praia, festival em que ela tocou pela última vez em 2020, na edição do Royal Tulip.

“Não tenho palavras para explicar o que é cada detalhe. Queria que os meninos tivessem oportunidade de explicar para vocês cada detalhe que é tão bem pensado na questão de inclusão e de sustentabilidade daquele evento. Sem falar nos detalhes de bem-estar.” Ela ressaltou ainda que o evento tem muito a ensinar. “Foi muito incrível. Saio daqui apaixonada, já pensando na próxima”, ressaltou a cantora na sequência de vídeos.

