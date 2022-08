NA POUSADA: Empresário desaparece e é encontrado pela esposa com uma amante

- Publicidade -

Um empresário, de 41 anos, que era dado como desaparecido foi localizado pela esposa dele em uma pousada, supostamente na companhia de uma amante. A situação inusitada ocorreu na cidade de São José do Rio Claro (320 km de Cuiabá).

O homem havia sido visto pela última vez no sábado (6), após encerrar o expediente da loja dele que vende peças e acessórios para veículos. Desde então, a esposa e demais familiares não tinham informações sobre o paradeiro dele. A mulher chegou a registrar um boletim de ocorrência no domingo (7) por conta do desaparecimento.

Na segunda (8), a esposa soube que o cartão bancário do empresário havia sido usado em uma pousada da região. Ela então foi até o local, onde encontrou o marido na companhia de outra mulher.

Por conta da situação, a esposa acabou divulgando um vídeo nas redes sociais. “Eu estou justificando, por que meu marido estava sumido e todos os meus amigos, parentes, compartilharam o desaparecimento dele. Soube que o cartão havia sido passado aqui na pousada, liguei, pedi para bloquear e vim até aqui”, relatou ela.

“Aí descobri que ele estava aqui, mas não estava repousando sozinho, estava com a amante. Só [estou gravando] para vocês ficarem cientes que o empresário de Sinop foi encontrado”, emendou ela. Ainda no vídeo, a mulher disse ter sido maltratada pelos proprietários do estabelecimento.

Já o homem que estava sumido afirmou que “deu um perdido no final de semana” para “dar uma desestressada”.