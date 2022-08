Na manhã desta segunda-feira (22) em Cruzeiro do Sul, populares iniciam manifestação em frente a Caixa Econômica

- Publicidade -

Na manhã desta segunda-feira (22) em Cruzeiro do Sul, uma manifestação popular está acontecendo em frente a Caixa Econômica Federal.

Os manifestantes estão expondo, do ponto de vista dos mesmos, a falta de um bom atendimento por parte do banco.

Um manifestante afirma que os clientes que necessitam realizar ações junto ao órgão, têm que esperar por um longo tempo, ao relento, tendo muitas vezes que se abrigarem em locais próximos.

“A reclamação é sobre o mal atendimento, do nosso ponto de vista, porque o povo fica no meio do sol. Um moto-táxi que fica aqui do lado, disse que outro dia deu uma chuva rápida, o pessoal teve que ficar tudo ali”, disse um manifestante.

Fonte/ Portal Juruá On line