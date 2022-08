Na Fronteira: Polícia Boliviana intercepta veículo brasileiro que foi roubado

- Publicidade -

Um motorista de aplicativo teve o carro levado em assalto na manhã de segunda-feira (21), o mesmo foi rendido e amarrado em uma árvore, enquanto os bandidos levavam o veículo para a Bolívia.

Na manhã desta quarta-feira (24), uma equipe da Polícia Boliviana, interceptou o veículo brasileiro, que estava a caminho do município de Riberalta, no interior do Estado de Beni.

Os criminosos quando avistaram a guarnição da polícia boliviana, empreenderam fuga, abandonando o carro. Ninguém até o momento foi preso.

Segundo o delegado de Epitaciolândia, Luís Tonini, ele se deslocou até o comando da Polícia Nacional Boliviana em Cobija, para de reunir com o Comandante Geral, S. Terrazas V. para iniciar o procedimento de tratativas, para o veículo ser restituído e levado para o lado brasileiro. O veículo foi entregue ao dono, no final da tarde.

Com informações O AltoAcre