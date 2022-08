Na Fronteira: Ciclista fica ferido após bater em buraco e cair de bicicleta

- Publicidade -

Um ciclista de 42 anos, identificado por Denilson Gerônimo da Silva, ficou ferido na manhã desta segunda-feira (15), após sofrer um acidente de bicicleta, na Avenida Doutor Manoel Marinho Monte, no município de Brasiléia, no interior do Acre.

Ele relatou que estava conduzindo sua bicicleta sentido Cobija/Bolívia, quando perdeu o controle ao bater em um buraco. Em seguida, caiu no asfalto e teve várias escoriações e fraturas pelo corpo.

Gerônimo foi socorrido e encaminhado ao Hospital Raimundo Chaar, onde deu entrada com uma fratura no cotovelo, clavícula, um corte profundo na testa e várias escoriações em todo o corpo.

Após passar por avaliação médica no Hospital de Brasiléia, o homem teve que ser transferido para o Pronto Socorro de Rio Branco, devido a gravidade dos ferimentos. Na unidade de saúde, Denilson, passará por uma cirurgia na clavícula.