Na Faca: Mulher quase mata idoso após discussão acalorada

Uma tentativa de homicídio aconteceu na manhã desta quarta-feira (17), na rua Vasco da Gama, bairro Defesa Civil. O idoso Francisco Guedes, de 60 anos, foi ferido por arma branca dentro da sua própria casa.

As informações dão conta que, o homem estava em companhia de uma mulher na sua residência, quando em certo momento, os dois iniciaram uma discussão, a mulher em posse de uma faca, desferiu dois golpes no idoso, e em seguida fugiu do local.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, e enviou a viatura (01) de suporte avançado para socorrer Francisco.

Após os primeiros atendimentos, o idoso foi encaminhado ao Pronto-socorro do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), onde deu entrada em estado estável. A equipe médica irá avaliar a vítima que foi atingida no abdômen e no quadril, porém, não corre risco de morte.

Uma equipe de 3 ° Batalhão de Polícia Militar foi acionada, esteve no local buscando informações sobre a criminosa, mas até o fechamento dessa matéria, a mulher não tinha sido presa.

As investigações ficarão a cargo dos agentes da DEIC (Delegacia Especializada de Investigação Criminal).