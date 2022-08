Na corrida eleitoral a lista de candidatos a deputado federal pelo no estado do Acre saltou. Confira

- Publicidade -

A campanha começou e os eleitores acreanos desfrutam de uma vasta lista opções de voto. De acordo com o site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no Acre, 134 candidatos pleiteiam uma vaga na Câmara Federal.

O número de concorrentes subiu 59%, se comparado às eleições de 2018, quando apenas 84 candidatos disputaram o cargo. Dos oito deputados federais eleitos pelo Acre, apenas cindo disputam a reeleição, em 2022.

Em todo o país, 10.271 candidatos disputam uma vaga de federal. Trata-se do maior número de candidatos, desde a volta da democracia, nos anos 1980. Como comparação, nas eleições de 2018, 8.588 candidatos se inscreveram.

Já na disputa para a Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o processo foi inverso. A quantidade de candidatos a deputado estadual reduziu 26%, entre 2018 e 2022, saindo de 471 para 348 candidatos. Do total, apenas 24 serão eleitos para representar o estado na Assembleia Legislativa.

O crescimento da procura pelo cargo de deputado federal se deve, em parte, ao fato de que o Fundo Eleitoral [Fundo Especial de Financiamento de Campanha] aumentou, consideravelmente.

O montante de R$ 4.961.519.777,00 representa a maior soma de recursos já destinada ao Fundo, desde a criação, em 2017, e foi distribuído entre os 32 partidos políticos registrados no TSE com base em critérios específicos.

Majoritários

No Acre, sete candidatos disputam o governo do Estado: David Hall (Agir), Nilson Euclides (PSOL), Jorge Viana (PT), Márcio Bittar (UB), Gladson Cameli (PP), Mara Rocha (MDB) e Sérgio Petecão (PSD).

No site do TSE, consta o registro de nove candidaturas ao Senado da República pelo Acre: Ala Rick (UB), Beyruth Borges (PSDB), Dimas Sandas (Agir), Vanda Milani (PROS), Jenilson Leite (PSB), Márcia Bittar (PL), Nazaré Araújo (PT), Ney Amorim (Podemos) e Sanderson Moura (PSOL).

A partir de hoje, são 45 dias até a dia de votação. Além de presidente da República, senador e governador, os eleitores também votar em candidato a deputado estadual e federal. Ao todo, cada cidadão vai depositar cinco votos na urna.

Fonte/ A Gazeta do Acre