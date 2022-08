NA BR-364: PRF prende motorista com 200 quilos de droga em pneus de caminhão

- Publicidade -

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia, na madrugada desta sexta-feira, dia (05), realizando atividade de enfrentamento ao tráfico de drogas em região de fronteira na BR 364, próximo ao km 01, no município de Vilhena, interceptou um carregamento de cocaína sendo transportado por um motorista profissional de 43 anos, que viajava em um caminhão modelo Mercedes Benz 1938, de cor branca.

No total, 197,46 KG da droga ilícita, que eram transportados dentro de pneus, foram encontrados e encaminhados à Polícia Judiciária Federal para destruição. O traficante também foi conduzido a Autoridade Policial, permanecendo à disposição do Poder Judiciário.

Cabe destacar que nesta ocorrência, a PRF contou com a ajuda de militares do Corpo de Bombeiros do Estado de Rondônia que, usando um desencarcerador, realizaram cortes nos pneus, confirmando o esconderijo da droga.

Conforme estimativa do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, o quilo da droga ilícita está avaliado em R$ 180.000,00. O prejuízo estimado aos criminosos é de R$ 35.542.800,00.

Rondônia não produz cocaína, mas é um dos estados que faz fronteira com a Bolívia (um dos três maiores produtores da droga no mundo), tornando nosso território um dos corredores de escoamento da produção boliviana, que é destinada ao rentável mercado europeu. Nesse cenário, esta apreensão representa mais um duro golpe ao crime organizado do tráfico internacional.

Galeria de Fotos da Notícia