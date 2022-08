NA BAIXADA: Dupla em moto atira na cabeça de homem e foge

- Publicidade -

Mais uma ocorrência de tentativa de homicídio foi registrada na noite desta segunda-feira (22), na rua Manoel Nery Ribeiro, no bairro Bahia Nova, na Baixada da Sobral.

Segundo informações, o jovem Jhonatan Jhones de Oliveira Rego 29 anos, caminhava na rua citada, quando foi abordado por dois homens em uma motocicleta, momento que o garupa sacou uma arma de fogo e disparou dois tiros, atingindo a cabeça e clavícula da vítima. Após a ação, os criminosos fugiram e até o momento ninguém foi preso.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou a ambulância (01), de suporte avançado para fazer os primeiros atendimentos no local do crime. O jovem foi socorrido pelos paramédicos, que realizaram o processo de entubação ainda dentro da viatura do SAMU.

Após estabilizarem a vítima,Jhonatan foi encaminhado ao Pronto Socorro do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco, onde deu entrada em estado gravíssimo.

Segundo a PM, ao ser atendido pelos socorristas do SAMU, foi encontrado uma faca com a vítima. Os militares estiveram no local, isolaram a área, e saíram em busca dos criminosos.

O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC)..

Veja vídeo: