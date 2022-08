Na baixada: Acidente entre carro e moto deixa motociclista ferido

- Publicidade -

O motociclista Antônio Pablo Bezerra de Souza, de 32 anos, ficou ferido após um acidente de trânsito na tarde desta sexta-feira (19) ocorrido na estrada da Sobral, precisamente na ladeira do Bola Preta, região da Baixada, próximo á Secretaria de Educação do Estado.

Segundo informações, o veículo Renault Kwid, de cor preta, placa QLY-OE55 e a motocicleta, Biz, de cor branca, sem placa, trafegavam no mesmo sentido, ou seja, bairro-centro, quando chegou próximo ao semáforo, o veículo tentou entrar em uma rua a direita, ao fazer a manobra sem ligar a seta, o motociclista que vinha logo atrás, colidiu na lateral do veículo.

Uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de suporte básica (07), que estava retornando para o PS com uma vítima de outro acidente, prestou o atendimento inicial as vítimas, e acionou a viatura de suporte básico (04) para auxiliar no atendimento do condutor da moto. Já que a garupa do motociclista não sofreu ferimentos, e permaneceu no local, aguardando a polícia de trânsito.

Antônio foi encaminhado ao Pronto Socorro do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco, onde deu entrada em estado de saúde estável, apenas com uma fratura na perna direita e várias escoriações no corpo.