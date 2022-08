Na AC-10: Motorista faz convenção proibida e provoca colisão com moto

- Publicidade -

Um acidente ocorrido na noite desta terça-feira (16) envolvendo um carro e uma motocicleta deixou uma pessoa ferida. A ocorrência foi registrada na AC-10, estrada que liga Rio Branco ao município de Porto Acre.

De acordo com a condutora do veículo Strada, de cor vermelha, placa NXT-0807, a mesma trafegava sentido Rio Branco/Porto Acre, quando recebeu uma ligação, que afirmava que o seu filho estava passando mal, a motorista não pensou duas vezes, e tentou fazer uma convenção proibida a esquerda, avançando a pista de alta velocidade.

Na ação errada, a motorista do carro, Luiza Godim, de 37 anos, não viu o motociclista Zedequias da Silva Ramos, 22 anos, que trafegava logo atrás, na moto fazer, de cor preta, placa NAB-2H07. O motociclista colidiu com a lateral do veículo Strada, sendo arremessado no parabrisa do carro e em seguida caiu no asfalto.

A condutora do carro, permaneceu no local, e acionou o Serviço Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma viatura de suporte avançado (01), para prestar o atendimento inicial na vítima.

No local, o jovem foi estabilizado, e em seguida encaminhado ao Pronto-socorro do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb).

De acordo com a médica do Samu, o jovem sofreu um Traumatismo Craniano Encefálico (TCE), de natureza leve. A vítima sentia muitas dores nas regiões do fêmur, joelhos e na cervical. Ao dar entrada na unidade de saúde, o rapaz será avaliado pela equipe médica, e em seguida passará por exames para verificar se existe alguma fratura nas partes atingidas.

O acidente foi atendido pelo Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTrans), que esteve no local para os procedimentos cabíveis.