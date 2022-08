Músicos do BTS poderão se apresentar enquanto cumprem serviço militar, diz ministro sul-coreano

- Publicidade -

A boy band de K-pop BTS ainda pode se apresentar no exterior enquanto serve às Forças Armadas, disse o ministro da Defesa da Coreia do Sul nesta segunda-feira, no momento em que o país debate reduzir o serviço militar obrigatório para estrelas do K-pop de cerca de dois anos para três semanas.

A questão está entrando em foco com o membro mais velho da banda, Jin, completando 30 anos no próximo ano. Sob uma revisão da lei, os músicos do K-pop mundialmente famosos foram autorizados a adiar seus serviços até os 30 anos.

O serviço militar é extremamente controverso na Coreia do Sul, onde todos os homens aptos com idades entre 18 e 28 anos precisam cumprir seus deveres como parte dos esforços para se defender da Coreia do Norte.

Ao longo dos anos, algumas categorias ganharam isenções –seja para adiar o serviço ou para cumprir um serviço mais curto– incluindo vencedores de medalhas nos Jogos Olímpicos e Asiáticos e músicos e dançarinos clássicos que ganham prêmios importantes em certas competições.

O Parlamento agora está debatendo um projeto de lei que reduziria o serviço militar para estrelas do K-pop.

O ministro da Defesa Lee Jong-sup, falando em sessão parlamentar, disse que, ao permitir que o BTS continue se apresentando, os militares podem servir aos interesses nacionais sem afetar o já reduzido conjunto de recursos de pessoal devido às baixas taxas de natalidade.

A agência que gerencia o BTS, Big Hit, não respondeu a um pedido de comentário.

“Como muitas pessoas valorizam muito (os artistas servindo) às Forças Armadas, isso pode ajudar a aumentar ainda mais sua popularidade”, disse o ministro.

