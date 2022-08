Mundial masculino de vôlei: Saiba onde assistir ao jogo entre Brasil x Catar desta segunda-feira

No último domingo (28), o Brasil teve boa atuação diante do Japão e venceu por 3 sets a 0, com parciais de 25/21, 25/18 e 25/16. Como destaques, Leal terminou como o maior pontuador com 17 acertos, enquanto Wallace voltou a mostrar grande forma, inclusive nos bloqueios. Fernando Cachopa, que substituiu Bruninho desde o começo da partida, também exerceu bom papel na distribuição de bola.

Com a vitória, o Brasil somou dois triunfos em dois jogos, visto que já tinha superado Cuba em cinco sets na primeira rodada. Os cubanos ganharam do Catar e fazem duelo direto pela segunda vaga do grupo contra os japoneses na última rodada. Lanterna, a Seleção Catari tem chances remotas de avançar às oitavas de final. Pelo regulamento, os dois primeiros colocados de cada grupo junto com os quatro melhores terceiros vão à segunda fase.

Brasil x Catar: como assistir

Brasil e Catar irão se enfrentar pela última rodada da primeira fase do Mundial masculino de vôlei nesta segunda-feira (30), às 6h, horário de Brasília. O jogo será transmitido pelo canal de assinatura SporTV 2. O time brasileiro ainda aguarda a definição dos outros grupos para conhecer o seu adversário nas oitavas de final da competição.

Fonte: Bolavip Brasil