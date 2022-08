Mulher se joga na frente do marido e acaba morta a tiros por pistoleiros

- Publicidade -

Um casal identificado como “Jean Júnior ” e “Cristiane” foi morto a tiros na madrugada desta segunda-feira (15), na frente de um bar, localizado na rua Conselheiro Rui Barbosa, no Bairro de Pedreiras, em Itacoatiara (distante a 268 quilômetros de Manaus).

Conforme informações da polícia, no local ocorria uma festa com música ao vivo e o estabelecimento estava lotado. As duas vítimas estavam do outro lado da rua, quando foram surpreendidas por dois criminosos em uma moto de cor preta, que efetuaram os disparos contra o homem.

Na tentativa de defendê-lo, Cristiane se jogou na frente do marido e foi atingida por cerca de cinco disparos. Já Jean levou dois tiros. Um rapaz, ainda não identificado, estava passando no momento da execução e foi atingido no pé. A terceira pessoa está internada no Hospital Regional José Mendes, no município

A Polícia Civil investiga o caso para descobrir as reais motivações do crime, mas acredita que tenha algo relacionado a acerto de contas, uma vez que o assassinato tem caraterísticas de execução.