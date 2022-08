Mulher salva ex-marido de suicídio e acaba assassinada no outro dia; acusado fugiu com o filho do casal

- Publicidade -

Na tarde de ontem, sábado, dia 20, a Polícia Militar registrou o segundo homicídio em menos de 40 horas. Desta vez, o feminicídio aconteceu na Rua José Carlos, próximo a Avenida Edson Lima do Nascimento (antigo Linha 94), no bairro Orleans I.

De acordo com a PM, uma mulher de 22 anos de idade, identificada como Emilly da Conceição do Nascimento, foi morta a facadas pelo próprio companheiro. Após o crime, o suspeito, identificado como Jonatan Basílio Dutra, mandou uma mensagem para a mãe da vítima e a informou sobre o ocorrido. Depois, o criminoso fugiu do local, levando o filho do casal de apenas 3 anos de idade.

A mãe da vítima foi até ao local e encontrou o corpo de sua filha, já sem vida. Ao lado do corpo, os policiais localizaram a faca que foi utilizada no crime e a moto da vítima.

Familiares contaram aos policiais que na noite anterior, Jonatan tentou se matar, usando uma corda, mas foi impedido pela Emilly.

A Polícia Técnica também compareceu no local e constatou 08 perfurações pelo corpo da jovem. A criança e o suspeito ainda se encontram desaparecidos.

Galeria de Imagens:

Imagens: Site Comando 190