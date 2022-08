Mulher que atropelou ator de Pantanal e amigo “não para de chorar”

- Publicidade -

A mulher que atropelou o ator Gustavo Corasini e seu amigo, Eduardo Delfino, está em estado de choque e não saiu de casa desde o acidente, que aconteceu na terça-feira (23/8). Gustavo, que esteve na novela Pantanal, está internado em um hospital de São Paulo, enquanto Eduardo, de 13 anos, morreu.

Elisângela Alves Santana, filha da mulher, afirmou nesta quinta-feira (25/8) ao SP1, da Globo, que a mãe é habilitada e não é acostumada a dirigir carros automáticos, assim como o veículo que estava guiando no momento do ocorrido.

“O carro dela é manual, então ela só pegou o carro do meu irmão umas duas vezes para fazer o mesmo procedimento de tirar ele da frente. Ela não tem costume com carro automático. Acredito que ela tenha se atrapalhado com o freio e o acelerador”, afirmou.

Elisângela ainda desabafou sobre a situação da mãe: “Ela está muito mal, não para de chorar, de se culpar. Toda hora se lamentando, dizendo que foi culpada. Mas a gente sabe que ela não teve culpa, foi um acidente, uma fatalidade. Ela não entende isso.”

A vizinha de 53 anos foi indiciada pela polícia de São Paulo. O caso foi registrado como “homicídio culposo na direção do veículo e lesão corporal culposa na direção do veículo”.

“Um adolescente, de 13 anos, morreu ao ser atingido por um veículo, na noite de terça-feira (23/8), por volta das 18h, na Rua Espumas, no Itaim Paulista, na zona leste de São Paulo. Uma mulher, de 53 anos, foi indiciada. Policiais militares atenderam a ocorrência e, no endereço indicado, verificaram que a autora estava conduzindo um I/Hyundai Veloster, na cor prata, quando acabou se atrapalhando com os pedais. Ao invés de frear, ela avançou contra a vítima fatal e um outro adolescente, de 12 anos”, diz a nota enviada à Quem.