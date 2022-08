Mulher morre após incêndio que começou enquanto fumava narguilé

- Publicidade -

Mulher de 27 anos morreu na terça-feira (16) em decorrência de ferimentos causados por incêndio que começou enquanto ela fumava narguilé no sofá da própria casa, em Brusque, Santa Catarina.

A vítima foi identificada como Andreza de Souza. Ela teve 80% do corpo queimado e morreu após ficar 40 dias internada no hospital.

Uma bebê de 1 ano também estava na casa durante o incêdio e foi resgatada com vida. Ela foi internada, mas recebeu alta na semana passada após um mês no hospital.

Incêndio causado por narguilé

O fogo ocorreu no dia 2 de julho, quando vizinhos notaram o fogo vindo da casa de Andreza e arrombaram a porta para conseguir entrar. Eles resgataram a bebê e a levaram ao hospital.

A mãe, porém, só foi resgatada depois, com a chegada dos bombeiros. Ela foi encontrada no pátio da casa com ferimentos por todo o corpo.

Ela chegou a ser levada ao hospital e foi transferida para outro município com mais estrutura, porém, não resistiu e morreu. A bebê teve 36% do corpo queimado e está sob os cuidados do pai, que estava trabalhando no dia do incêndio e não se feriu.