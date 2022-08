Mulher Melão resolve mostrar foto que pode ser ‘banida’ ao abrir calcinha e jogar bebida dentro

- Publicidade -

Voltou a chocar! Renata Frisson, mais conhecida como Mulher Melão, voltou a mostrar um novo ângulo de seu novo ensaio em que aparece com lingerie branca e quase mostrando demais na tarde desta terça-feira (09).

“Estou te esperando esperando aqui”, escreveu na legenda da publicação. No clique, Mulher Melão surge com peças íntimas brancas, enquanto resolve simplesmente abrir a sua calcinha e coloca dentro nada mais, nada menos do que a bebida que está nas mãos.

“Cada foto é um tiro! Amiga, tu arrasa de mais”, apontou mais um no campo de comentários. “A minha vontade era ter você nessa pose um dia… Ah, meu coração simplesmente não aguenta, mulher”, disparou mais um.

Fonte: Metropolitana Fm