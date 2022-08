Mulher flagra amante do marido dormindo nua com ele e mata a pauladas em cima da cama; Veja vídeo

- Publicidade -

Um vídeo que circula nas redes sociais nesta sexta-feira (26), mostra o momento em que uma mulher invade uma casa e encontra o seu marido dormindo de conchinha com outra.

De acordo com informações, a mulher já estava ciente que estava levando chifre mas não estava ligando pois o marido estava dando dinheiro a ela. No entanto, ele tinha prometido R$30 para ela fazer as unhas mas acabou sumindo do mapa, e ela endoidou.

A mulher decidiu ‘estourar o cativeiro’ onde a amante mantinha seu marido e meteu a paulada nos dois, porém a ‘talarica’ foi mais atingida com golpes na cabeça.

A amante que estava dormindo sem roupa, levou várias pauladas na cara e acabou não resistindo.

