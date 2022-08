Mulher fica com sobrancelha deformada após procedimento: “Zigue-zague”

- Publicidade -

Isabelle Cook, de Utah, nos Estados Unidos, ficou com as sobrancelhas em formato de zigue-zague após uma sessão de microblading dar errado. O procedimento estético é similar à micropigmentação. Usa apenas um instrumento diferente da tradicional técnica.

Na micropigmentação, os profissionais de beleza utilizam uma maquininha elétrica para mimetizar os fios e, assim, dar mais volume às sobrancelhas. Já a microblading é realizada por meio de tebori, um indutor manual.

O procedimento se popularizou nas redes sociais e, desde então, conquista diversos adeptos. No entanto, as coisas não saíram como a norte-americana esperava. Ao invés de ficar com as sobrancelhas “perfeitas”, como a técnica prometia, ela saiu da clínica de estética decepcionada.

Isabelle desabafou sobre a experiência traumática no Instagram. Profissional de beleza, a jovem explicou que, após perceber o estrago, fez a remoção do procedimento imediatamente. O efeito indesejado, porém, a acompanhou por dias.

Até o momento, a postagem de Isabelle acumula cinco milhões de visualizações. ”Marque a pessoa que fez isso! Precisamos ficar longe dela”, comentou um internauta. “Meu Deus, não consigo entender como isso aconteceu. Estou com tanta raiva de quem fez isso com você”, esbravejou outro.

Assista ao vídeo: