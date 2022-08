Mulher é vítima de racismo em shopping no litoral de SP; agressora foi presa em flagrante

- Publicidade -

Uma mulher foi vítima de racismo dentro de um shopping em Santos, no litoral de São Paulo. A filha dela, Laila dos Santos, de 35 anos, contou ao g1, neste domingo (14), que estava com a mãe no momento em que uma mulher, de 34 anos, passou apontando com o dedo e falando em voz alta: “preto tem que morrer”. Indignada com a situação, Laila chamou a Polícia Militar e a mulher foi presa em flagrante por discriminação.

O caso ocorreu dentro da loja Riachuelo, no Shopping Praiamar, no bairro Aparecida, e teria sido testemunhado por dezenas de clientes que faziam compras pelo local. O caso repercutiu após ter sido compartilhado nas redes sociais.

A vítima, uma mulher de 55 anos, não quis ser identificada. Laila, a filha dela, contou ao g1 que estava passeando no shopping com a família. Ao se aproximar da entrada de uma loja de departamento, uma mulher passou ofendendo a própria mãe.

“Ela puxou o andador e pegou o cartão dela. Depois, passou perto da gente e perguntou ‘o que você está olhando?’”. Laila respondeu para a moça que ela não deveria tratar a própria mãe daquele jeito. A mulher não respondeu e entrou na loja.