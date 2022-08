Mulher é flagrada tentando vender o filho em shopping

- Publicidade -

Uma mulher está sob a investigação criminal depois que imagens mostram sua tentativa de vender o próprio filho em um shopping de Yekaterinburg, na Rússia. O valor negociado era de cerca de R$ 25 mil.

Identificada como Nargiza, 36, a mulher russa teria anunciado a venda do próprio filho na internet por precisar do dinheiro para pagar dívidas.

Ela foi detida depois que oficiais de justiça responderam ao anúncio fingindo serem compradores interessados. As fotos acima mostram o momento em que ela encontra os oficiais disfarçados.

No encontro com os compradores, ela comenta que o filho não se importaria de ter trocado e criado por outra família.

A operação para salvar o garoto está atrelada a uma série de ações russas com relação ao tráfico de crianças com propósito de escravidão sexual. (Com informações do The Sun)