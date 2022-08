Mulher de Marcola: bandidos devolvem Pix após descobrirem que assaltaram esposa do líder do PCC

- Publicidade -

Em conversa em novembro do ano passado, revelada neste domingo, 14, pelo programa Fantástico, da TV Globo, a mulher de Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola, conta ao chefe do Primeiro Comando da Capital (PCC) ter sido assaltada em São Paulo: roubaram seu celular e fizeram transferência via Pix. Os bandidos, no entanto, devolveram o telefone e o dinheiro, ao descobrirem com que ela é casada.

“O trânsito parou, tomei um susto tão grande. Demorei uns segundos para voltar ao normal”, afirmou Cynthia Giglioli Herbas Camacho no Parlatório da cadeia. “Aí devolveram porque viram meu nome. Mandaram entregar lá no salão.” Marcola, então, ri.