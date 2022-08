Mulher atinge orgasmo, e artéria mais importante do corpo se rompe

- Publicidade -

Após atingir o orgasmo durante uma relação sexual com o marido, uma mulher, de 45 anos, sofreu rompimento da maior e mais importante artéria do corpo, a aorta. O caso foi registrado na cidade de Hattiesburg, no Mississippi, nos Estados Unidos.

Segundo estudo publicado pelo American Journal of Case Report, a mulher contou que, durante a relação sexual, ela estava com as pernas pressionadas pelo corpo. Após chegar ao clímax da relação, ela sentiu um “estalo” no peito com uma forte dor que se espalhou pelas costas.

Rapidamente, ela foi ao Departamento de Emergência (DE), onde relatou os sintomas. Segundo a mulher, a dor era intensa e com pontadas. Ela também relatou sentir dispneia e náuseas associadas.

Os médicos realizaram exames como eletrocardiogramas, mas estes não revelaram isquemia. Entretanto, os médicos conseguiram identificar “uma evidência de hipertrofia ventricular esquerda”, que eles associaram à síndrome aórtica aguda. Os casos dessa doença são raros no mundo.

A mulher é hipertensa e fumante há cerca de 17 anos. Ela foi medicada e apresentou melhoras no estado de saúde.