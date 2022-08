Mulher acorda do coma e acusa marido de tê-la queimado e logo depois morre

- Publicidade -

Pamela de Oliveira da Silva, de 27 anos, morreu no início desta semana após passar um mês internada na Santa Casa de Campo Grande, com 90% do corpo queimado. A mulher foi encaminhada para a capital após ter o corpo incendiado no dia 21 de julho, em Rochedo, a 67 km da capital. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Dias antes de morrer, Pamela acordou do coma após uma melhora e acusou o marido de tê-la queimado na frente aos filhos, de 10 e 6 anos. Ela contou o que aconteceu com apoio do pai.