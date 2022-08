Mulher acha pasta ‘escondida’ no celular do marido e descobre traição

- Publicidade -

Uma mulher descobriu que estava sendo traída pelo marido, após verificar um álbum de fotos “escondido” no celular dele. O caso aconteceu nos Estados Unidos, e foi compartilhado por ela no Fórum “Relationship Advice” do Reddit, segundo o site Yahoo.

No relato, a mulher detalha que estava trabalhando no telefone do marido, quando encontrou um álbuns de fotos “escondido” — uma função comum em programas como Google Photos, com acesso apenas com senha ou biometria — que ela achava que ele mantinha apenas com fotos íntimas do casal.

Para a surpresa da esposa, uma foto de biquíni da ex-namorada do marido e dos seios de uma garota desconhecida também estavam no álbum oculto.

“Havia fotos privadas minhas, mas misturadas a elas encontrei uma foto de biquíni da ex dele e o peito de uma garota que claramente não era meu”, disse.

Então, ela vasculhou mensagens do marido para descobrir mais detalhes. Assim, soube que ele havia visitado sua ex-namorada em novembro de 2020, época em que ainda namorava com a atual esposa.

“Ele procurou a ex e saiu com ela. Não sei se eles fizeram sexo, mas tenho quase certeza de que fizeram ou pelo menos algo físico aconteceu.”, escreveu ela no fórum.

Já sobre a dona dos seios da segunda foto, a mulher descobriu que era uma garota com quem seu marido estava saindo antes de começarem a namorar. Curiosamente, a foto foi baixada mais tarde, quando ela e ele já estavam casados.

Apesar de não ter encontrado mais evidências, a mulher ficou extremamente abalada porque o seu marido mentiu nas duas ocasiões, segundo o site.

Com a dúvida se deveria confrontar o marido ou não sobre a sua descoberta, pois também estava se sentindo culpada por mexer no telefone dele. Ela ressaltou que eles eram recém-casados

“Eu realmente não sei como me sentir e o que fazer”, escreveu ela. “Como posso dizer a ele que vi o telefone dele? Ou devo deixá-lo [ele]?”

Usuários do Reddit aconselharam a mulher a processar o marido e deixá-lo.

“Envie a si mesmo as provas com datas e depois confronte-o contando o que você encontrou. Porque importa se ele sabe que você bisbilhotou neste momento?”, escreveu um.

“Com base em suas ações, ele tem muito pouco respeito por você, e se ele trapaceou uma vez, provavelmente fará de novo”, comentou outro usuário.