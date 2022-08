MULA: PRF prende acreana transportando 9kg de pasta base de cocaína no MT

- Publicidade -

Uma jovem identificada pelo nome de Laura, moradora do município de Capixaba, interior do estado do Acre foi presa nesta quarta-feira , 24 durante uma abordagem da

Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Rondonópolis – MT. Ela estava transportando aproximadamente 9 kg de pasta base de cocaína dentro de um fundo falso de uma mala.

Segundo informações, a jovem saiu de Rio Branco – AC e seguia para Rio Verde – GO com a droga. Na abordagem, ela acabou ficando nervosa, o que levou os policiais a uma revista mais detalhada.