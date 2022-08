Muda de ‘Pantanal’ é pega no flagra em caso sigiloso com jogador do Flamengo e público surta

- Publicidade -

Bella Campos, a Muda de Pantanal, está vivendo um affair com Gabriel Barbosa, o Gabigol do Flamengo. Segundo o jornal Extra, a estrela da Globo foi ao Macaranã assistir ao jogo do craque ao lado dos pais dele.

O detalhe ficou por conta dela está usando a camisa 9 de Gabigol, enquanto desfilava no camarote com quem sabe os futuros sogros.

Gabriel é conhecido por namorar muitas famosas e quando não está em um relacionamento sério com Rafaella Santos, irmã de Neymar, ele está sendo veiculado com alguém. Bella Campos é um sucesso total em Pantanal e está solteira..

Além disso, nem a fama de pegador do jogador do Flamengo assustou a famosa. Gabriel tem 25 anos, é ídolo do mengão e já vestiu a camisa da seleção brasileira. Amado por milhões de flameguistas, ele acaba sendo criticado quando o assunto é a vida íntima..

Fonte: TV Foco