Motorista perde controle de veículo  derruba dois postes e deixa moradores sem energia

Um carro derrubou dois postes na Zona Centro-Sul de Manaus, no fim da noite de quarta-feira (24). Um dos postes atingiu outro veículo que trafegava pela Avenida Umberto Calderaro (antiga Paraíba), mas a motorista saiu ilesa. O motorista que causou o acidente fugiu do local.

Parte dos bairros Adrianópolis e Aleixo ficou sem energia após as colisões.

O acidente aconteceu por volta das 23h, no sentido Centro/bairro, pouco antes da passagem de nível que dá acesso ao bairro Parque Dez.

De acordo com testemunhas, o motorista que causou o acidente trafegava pela Avenida Umberto Calderaro, quando invadiu o canteiro central, no acesso ao Conjunto Morada do Sol. Com o impacto, um poste tombou sobre a Avenida Guilherme Paraense.

A fiação acabou puxando outro poste da Umberto Calderaro, que caiu sobre outro carro que trafegava na via. A motorista do veículo saiu ilesa, mas ficou abalada com o acidente.

Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) isolaram a área. A Polícia Militar também esteve no local e fez buscas pelo motorista que causou o acidente. Testemunhas contaram que o homem discutia com uma outra ocupante do veículo, no momento da colisão.

Funcionários da Amazonas Energia foram enviados ao local. No entanto, a substituição dos postes só ocorreu na manhã desta sexta-feira (25).

Fonte: G1