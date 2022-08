Motorista invade contramão e bate carro em caçamba

- Publicidade -

Um motorista perdeu o controle do veículo que dirigia, invadiu a contramão em um trecho da BR-316, em Satuba, e bateu em um caminhão carregado de areia. A colisão ocorreu na manhã desta sexta-feira (19).

O motorista do carro ficou ferido no rosto. Ele negou a receber atendimento médico. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem afirmou que o carro não é dele, não tem documentos do veículo e não possui habilitação.

Ainda segundo a polícia, o motorista do carro apresentava sinais de embriaguez, e terá que explicar a origem de um motor que estava sendo transportado no veículo, que ele também não apresentou documentação.

O motorista do caminhão não ficou ferido. O caminhão, do tipo caçamba, transportava areia e após a colisão quebrou a suspensão do lado do motorista. Para retirar a caçamba da rodovia, será necessário transferir a carga de areia para outro veículo.