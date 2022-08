Motorista com sinais de embriaguez foge após bater carro em caminhão em avenida

Testemunhas afirmaram que o motorista do carro apresentava sinais de embriaguez e não ficou no local do acidente.

Segundo o motorista do caminhão, ele estava parado no semáforo do cruzamento entre as avenidas, quando o carro bateu no para-choque.

Por conta do acidente as duas faixas estão interditadas. Agentes da Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) estão no local e orientam motoristas e pedestres.

Fonte: G1CE