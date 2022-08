Motociclistas colidem na Via Verde e ficam feridos

- Publicidade -

Acidente envolvendo duas motocicletas, na Via Verde, próximo ao Estádio Florestão, no bairro Floresta Sul, deixou dois homens de 25 e 27 anos feridos, na noite deste sábado (06). O trânsito na avenida ficou parcialmente interditado e houve lentidão.

Conforme informações, o motociclista Edvaldo Carvalho da Silva, trafegava em sua moto, modelo Titan de cor prata, quando colidiu na motocicleta de Jadson Felipe Araújo Félix, que fazia o mesmo percurso, os dois estavam sentidos bairro/centro, no momento da colisão.

Populares acionaram o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que socorreu os jovens no local, e em seguida os encaminhou para o Pronto-socorro da capital. Um dos jovens teve a calça rasgada no asfalto, e leves escoriações pelo corpo, mas não precisou de atendimento ao chegar no PS.