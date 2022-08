Motociclista sofre trauma ao colidir em muro de uma residência no Acre

- Publicidade -

Um acidente foi registrado na madrugada desta Sexta-feira (19) que vitimou o motociclista Jackson Dutra Barros, 27 anos na Avenida Yaco, no bairro Portal da Amazônia, localizado na região do Calafate, em Rio Branco Acre.

Segundo um familiar da vítima, Jackson estava indo buscar a esposa no trabalho, quando perdeu o controle da motocicleta vindo a colidir contra um muro de uma residência. O impacto foi tão violento que Jackson ficou desacordado.

Populares acionaram o SAMU que enviou uma Ambulância de Suporte Avançado. A vítima deu entrada no Pronto Socorro de Rio Branco com traumatismo crânio encefálico (TCE) moderado, respirando com ajuda de oxigênio e com escoriações pelo corpo, o estado de saúde é estável, porém, delicado por ter sofrido forte pancada na cabeça.

A motocicleta da vítima foi retirada do local por terceiros.