Motociclista morre após bater em carro e ser arremessado para baixo de carreta

O acidente aconteceu por volta das 4h35, no KM 455. À Polícia Militar, o condutor da carreta, de 49 anos, relatou que o carro seguia sentido Manaus (AM) quando o motociclista, que trafegava na pista contrária, bateu de frente com o veículo.

Após a colisão, a vítima foi arremessada para baixo da carreta que acabou passando por cima do corpo do motociclista, de acordo com os militares. O motociclista morreu ainda no local do acidente.

Conforme o relato do motorista da carreta, os ocupantes do carro fugiram do local após o acidente. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Perícia foram informadas sobre a ocorrência.