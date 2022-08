Motociclista embriagado causa acidente na AC-10 e fica ferido após colisão

- Publicidade -

Um homem ficou ferido na noite deste sábado (06), na AC-10, estrada de Porto Acre, Km 39, entre as Vilas do Incra e do V.

Segundo informações, o motociclista Cássio Araújo de Lima, 30 anos, trafegava em sua moto, de cor preta, sentido Vila do V, e o motorista do carro, da marca Fiat, fazia o percurso oposto. Quando no km 39, o condutor da motocicleta invadiu a pista contraria, colidindo frontalmente com o veículo.

Conforme testemunhas, o acidente foi próximo da Vila do V, e o motociclista aparentava visível estado de embriaguez, o mesmo estava transportando bebidas alcoólicas e não usava capacete no momento da colisão.

Com o impacto, o motociclista foi arremessado, e teve várias escoriações pelo corpo. O Serviço Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, e enviou a viatura (04) de Suporte Básico que prestou o socorro inicial e em seguida encaminhou Cássio até o PS de Rio Branco.

O condutor do Fiat, permaneceu no local do acidente. Segundo ele, não teve culpa da colisão, estava retornando para casa com sua família, quando foi surpreendido pela motocicleta.