Motociclista é derrubado por carro e mesmo estirado tira selfie

Um motociclista, derrubado por um carro, na manhã deste sábado, 06 de agosto, sofreu diversas escoriações e ficou deitado no chão aguardando socorro. O curioso foi que a vítima tirou um celular do bolso e, mesmo machucado, aparentou ter registrado o acidente com uma selfie.

O homem ocupava uma moto XRE quando foi derrubado, na avenida Eduardo Elias Zahran, em Campo Grande (MS).

Ele ficou estirado perto do meio-fio, à espera de socorro. Curiosos pararam no local para ver o acidente.

Fonte/ Portal metropole.com