Motociclista avança sinal fechado e colide em outra moto na Avenida Ceará

A Motociclista Suelyn Gonçalves Félix, de 27 anos, se envolveu em um acidente de trânsito na tarde desta terça-feira (16), no Cruzamento da Avenida Ceará e Veterano Teles Sales, no bairro Abraão Alab.

Segundo informações, a jovem trafegava na sua motociclista Yamaha Crypton, de cor vermelha, placa OXP- 1563, na rua Veterano Teles, quando ao passar no sinal, que estava aberto pra ela, foi atingida por uma outra motocicleta, que trafegava na Avenida Ceará, e que teria avançando o semáforo.

Com o impacto da colisão, a vítima caiu no asfalto. O motociclista que causou o acidente, não prestou socorro a Suelyn, que ficou jogada ao solo, com muitas escoriações pelo corpo e um corte na cabeça.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, que imediatamente enviou uma ambulância de suporte básico (05), para atender a vítima.

A jovem foi encaminhada ao Pronto Socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado estável.