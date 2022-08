Motociclista avança sinal fechado e bate em outra moto no centro de Rio Branco

- Publicidade -

A motociclista Vanessa da Silva Souza, 27 anos, foi vitima de um acidente de trânsito na noite desta terça-feira (02), na Avenida Ceará, região central de Rio Branco.

Segundo informações, a jovem trafegava na sua moto FAN, de cor azul, placa NAF-8G09, quando decidiu avançar o semáforo que estava fechado pra ela.

Com a ação errada, Vanessa colidiu em outra motocicleta frontalmente. Na batida, o homem que estava na moto, se desequilibrou, mas continuou seu trajeto. Já a condutora da moto teve uma fratura exposta no pé esquerdo e várias escoriações no corpo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (04) do Samu foi acionada e encaminhou Vanessa Souza para o Pronto Socorro de Rio Branco.