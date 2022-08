Motoboy morre após ser baleado na cabeça

De acordo com registro policial, Bruno estava com alguns amigos na frente de um imóvel, no Setor 23, quando dois homens armados teriam se aproximado atirado contra o grupo.

Os disparos acertam Bruno na cabeça e também atingiram amigo dele, de 28 anos. Os dois foram socorridos até a UPA, mas o motoboy acabou não resistindo aos ferimentos.

Testemunhas contaram à polícia que, após atirarem, os suspeitos fugiram em um carro. A Polícia Civil segue investigando o homicídio de Bruno e a tentativa. Ninguém foi preso até esta segunda-feira (8).