Morte de idoso de 77 anos será investigada pela Polícia Civil existe suspeita de homicídio

Um idoso de 77 anos, foi encontrado morto no quintal de casa em Rio Branco, na rua Poços de Caldas, bairro Cidade Nova, na tarde desta quarta-feira (10). A vítima morava sozinha e foi identificada como Elídio Ferreira Cavalcante.

O corpo de Elídio foi encontrado por familiares que residem em uma colônia e foram a casa do idoso buscar a chave de uma casa, e encontraram o homem caído no quintal, mas o que chamou a atenção é que a vítima apresentava fios amarrados em um dos pulsos e uma camisa cobrindo a cabeça.

Segundo informações diante da cena, vizinhos acionaram a Polícia Militar que ao chegar ao local comunicou ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência- SAMU para constatar oficialmente o óbito.

Uma equipe de suporte avançado composta por um médico que é a única autoridade que pode constatar a morte de uma pessoa foi enviada ao local.

Pelas condições em que o corpo foi encontrado, de imediato a equipe médica descartou morte natural e até mesmo suposto suicídio, optando por acionar o Instituto Médico Legal – IML que através de exames cadavéricos poderá determinar a causa da morte com exatidão.

Outra situação que também tornou a morte do idoso suspeita, foram alguns comentários de vizinhos sobre a possibilidade da vítima ter sido assassinada em consequência supostamente de um roubo ou uma tentativa de roubo.

Para tirar todas as dúvidas, investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa- DHPP também esteve no local e somente após o laudo do médico legista será possível determinar a causa da morte.

Por enquanto todas as suspeitas serão investigadas.

