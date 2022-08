Morre Raymond Briggs, cartunista britânico criador de “O Boneco de Neve”

- Publicidade -

O cartunista britânico Raymond Briggs morreu aos 88 anos, anunciou a família nesta quarta-feira (10). A obra mais conhecida de Briggs é “O Boneco de Neve”, um livro ilustrado sem palavras que encantou gerações.

O ilustrador deixa um legado que também inclui o hilário e mal-humorado Papai Noel e uma história em quadrinhos baseada na vida de seus pais, Ethel e Ernest.

“Raymond era um contador de histórias brilhantemente observador e engraçado, honesto sobre como é a vida, em vez de como os adultos desejam contá-la às crianças. Uma bondade, integridade e generosidade permeiam todos os seus livros”, afirmou Francesca Dow, diretora-administrativa, da editora Penguin Random House, no comunicado publicado pela família⁠.

”

Raymond era único. Ele inspirou gerações de criadores de livros ilustrados, quadrinhos e animações. Ele deixa um legado extraordinário e uma grande lacuna”, completa.

Vários de seus livros ganharam as telas da televisão, “When the Wind Blows” também foi encenado no teatro. Briggs ganhou duas vezes a Medalha Kate Greenaway para ilustração e seu livro Ug foi o vencedor do Nestlé Smarties Silver Award. A melancolia e a velhice foram temas da obra “Time for Lights Out”, de 2019.

Fonte/ CNN BRASIL