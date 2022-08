Morre, aos 73 anos, a atriz e cantora Olivia Newton-John

- Publicidade -

Morreu, nesta segunda-feira (8/8) a cantora e atriz Olivia Newton-John. Ela travava uma luta de cerca de 30 anos contra o câncer de mama. Renomada internacionalmente por filmes como Grease e Xanudu, Olivia teve a morte anunciada pelo seu marido, em um comunicado oficial.

O primeiro diagnóstico do câncer de mama veio em 1992. Mais tarde, primeiro em 2013 e depois em 2017, a cantora enfrentou novamente a doença. Este ano, com 72 anos, ela lidava com o estágio quatro da doença, e não resistiu .

O atual marido, John Easterling, diz que a atriz a cantora morreu pacificamente em seu rancho, no sul da Califórnia, cercada por familiares e amigos.

O auge do sucesso musical ocorreu em 1971, com If not for you e em 1973, com Let me be there. Mias tarde, viria o hit Have you never been mello.

Mas o sucesso estrondoso no cinema aconteceu em 1978, quando Olivia estrelou com John Travolta o filme Grease, impecável no papel de Sandy. No longa, a atriz e cantora entoava músicas que acabaram se tornando hits da música pop. O filme Xanadu deu novos patamares à carreira de Olivia, consagrando-a como um verdadeiro talento.

Olivia nasceu no Reino Unido, mas foi criada na Austrália. Casou-se com Matt Lattanzi em 1984 e, juntos, tiveram Chloe Rose, em 1986. O casal se divorciou em 1995. Em 2008, ela se casou com John Easterling, o fundador da Amazon Herb Co.