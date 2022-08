Moro se voluntaria para sabatinar Lula no Jornal Nacional

- Publicidade -

O candidato ao Senado pelo Paraná Sergio Moro (União Brasil) provocou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a equipe da TV Globo com uma postagem no Twitter nesta quinta-feira (25/8). O ex-juiz disse esperar que o petista seja “perguntado com firmeza” sobre temas como “mensalão, petrolão, triplex e Atibaia” na sabatina do Jornal Nacional marcada para esta quinta. Moro ainda disse que, caso necessário, se voluntaria para fazer as perguntas: “Tenho experiência”.

O ex-ministro faz referência ao julgamento da Operação Lava-Jato, conduzido por Moro quando ele era juiz na vara de Curitiba. Lula foi condenado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro e ficou 580 dias preso. As condenações foram anuladas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em 2021 que entendeu que Lula não teve seus direitos respeitados e que a vara de Curitiba não tinha competência para julgar os casos. A Corte ainda entendeu que Moro não julgou Lula com imparcialidade.

Lula será o penúltimo candidato à presidência da República a ser sabatinado por William Bonner e Renata Vasconcellos. A expectativa é que temas como corrupção, rejeição ao PT e medidas impopulares propostas por ele estejam na pauta. A entrevista tem a duração de 40 minutos. O presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) passaram pela sabatina esta semana. Na sexta-feira, será a vez de Simone Tebet (MDB).

Fonte: Correio Braziliense