Moraes entrega pessoalmente convite a Bolsonaro para posse como presidente do TSE

- Publicidade -

O ministro Alexandre de Moraes, que assume a presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no dia 16, foi pessoalmente entregar o convite para a posse ao presidente Jair Bolsonaro (PL) na noite desta quarta (10). Bolsonaro confirmou que irá comparecer ao evento.

O gesto foi uma resposta do ministro a uma sequência de mensagens, enviadas por aliados de Bolsonaro, como Ciro Nogueira (Casa Civil), de que o presidente gostaria de “prestigiar e mostrar respeito” pela Justiça Eleitoral comparecendo à posse, mas que gostaria de ser convidado pessoalmente.

Segundo pessoas que acompanharam as conversas, Moraes disse que considerava “institucional” o convite e assim o fez.

Participaram da conversa entre Bolsonaro e Alexandre os ministros Ciro Nogueira, Paulo Guedes (Economia) e Bruno Bianco (Advocacia-Geral da União).

Moraes, por sua vez, levou seu secretário-geral e o ministro Ricardo Lewandowski, do STF.

Segundo aliados do presidente, Bolsonaro reafirmou a disposição de comparecer à posse de Moraes no TSE. Foi um passo no distensionamento das relações. Moraes é alvo frequente de ataques por parte do presidente e seus apoiadores, assim como outros ministros do Supremo e do TSE.

Debate

As emissoras CNN e SBT, o jornal O Estado de S. Paulo, a revista Veja, o portal Terra e a rádio NovaBrasilFM formaram um pool para realizar o debate entre os candidatos à Presidência da República, que acontecerá no dia 24 de setembro.

O debate será transmitido ao vivo pela CNN na TV e por nossas plataformas digitais.

Fonte: CNN Brasil