Morador usa guincho manual para colher raiz de mandioca com 300 kg

O aposentado João dos Santos teve de usar um guincho manual para colher uma raiz de mandioca com cerca de 300 kg, no quintal da casa dele, no centro de Rio Verde, região sudoeste de Goiás, a 233 km da capital. Ele disse que plantou a raiz no quintal de casa há oito anos.

Santos teve que improvisar uma operação para conseguir tirar a raiz. “Foi muito trabalhoso para colher a mandioca, passei a manhã toda tentando. Usei uma talha, amarrei e consegui. Quem quiser pegar pode vir aqui, porque que tem para todo mundo”, afirmou João.