Morador descobre homem seminu sobre carro durante madrugada

- Publicidade -

Certa manhã, ao despertar de sonhos intranquilos, Tom Selby, 23, encontrou uma pilha de garrafas vazias do lado de fora do apartamento onde vive, em Cromer, na Inglaterra. Ao checar as imagens do circuito interno de vigilância, a surpresa foi ainda maior: sobre um dos carros estacionados no prédio, um homem seminu repousava de bruços.

Na tentativa de compreender a metamorfose que levou o indivíduo àquele estado, Selby recorreu ao Facebook, onde postou a imagem acima, seguida pela legenda: “Capturado do CFTV [Circuito Fechado de Televisão], alguém pode me ajudar a identificar esse curioso homem?”

A resposta ainda não veio. Ao contrário das piadas: “Meu palpite é que ele vai se casar em breve”, especulou um comentarista da publicação. “Você não pode culpá-lo, estava muito quente para dormir dentro de casa na noite passada”, arriscou um segundo.

Em declaração reportada pelo tabloide Daily Star, o morador explicou ter o sono pesado, por isso não percebeu nada de anormal no horário em que o visitante noturno estaria pela área. “Ele estava obviamente bêbado e desmaiou”, pontuou, “não tenho ideia se era o carro dele, mas não há evidências de danos.”

Sem a identidade do sujeito, Selby também não tem a menor ideia de onde ele foi após ter despertado da soneca.

“Ele parece ter levado um cuecão violento”, arriscou. “Quem sabe como ele acabou nessa posição?”

Fonte/ Portal R7