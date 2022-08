Modelo vira réu pela morte de jovem que foi atropelado no Rio de Janeiro

- Publicidade -

O modelo e influenciador digital Bruno Krupp, de 25 anos, virou réu pela morte do adolescente João Gabriel Cardim Guimarães, de 16 anos.

Na sexta-feira (26), o juiz Gustavo Kalil, da 4ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), aceitou a denúncia do Ministério Público contra o modelo por homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar.

Krupp foi denunciado após atropelar Gabriel enquanto pilotava uma moto em alta velocidade e sem habilitação, na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, no dia 30 de julho.

O juiz também manteve a prisão preventiva do modelo. “Destaco ainda que, conforme informado pela Seap, quanto ao estado de saúde, o acusado está ‘melhor que no início da internação’. Assim, nada indica risco de vida que justifique a revogação da prisão. Por todos esses motivos, indefiro os pleitos libertários e mantenho a prisão preventiva”, destacou Kalil na decisão.

A defesa de Krupp pediu o habeas corpus, onde dizia que o estado de saúde do modelo tinha piorado.

Fonte: Rede TV